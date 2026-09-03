Le Gallerie d'Italia - Napoli prorogano la mostra "Obey.Power to the peaceful"

(Teleborsa) - In occasione dell’onorificenza che il Comune di Napoli ha conferito oggi a Shepard Fairey, conosciuto in tutto il mondo come Obey, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo annunciano la proroga fino al 13 settembre della mostra OBEY: Power to the peaceful, curata da Giuseppe Pizzuto.



Il riconoscimento conferito dal Comune di Napoli testimonia il valore di un percorso che, a partire dalla mostra OBEY: Power to the peaceful alle Gallerie d'Italia, aperta lo scorso 6 maggio, ha favorito un dialogo profondo tra Shepard Fairey e la città. La presenza dell'artista a Napoli ha infatti generato occasioni di incontro e di partecipazione che hanno superato i confini del museo, coinvolgendo lo spazio urbano, le istituzioni e la comunità cittadina attorno ai temi della pace, della responsabilità collettiva e dell'impegno civile.



Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Generale Gallerie d’Italia, afferma: "Il riconoscimento del Comune di Napoli a Shepard Fairey ci fa particolarmente piacere perché conferma il legame profondo tra le Gallerie d’Italia, la città e le sue istituzioni. Portare dentro il museo l’opera di Obey significa sottolineare la forza di un luogo d’arte che si apre ad un grande protagonista della street art, mantenendo vivo il dialogo con i quartieri come avvenuto a Ponticelli e al Museo Diocesano. Partecipiamo a questo tributo con la decisione eccezionale di prorogare per sette giorni la mostra Power to the peaceful, per consentire a tutti di visitare il Salone Toledo delle Gallerie d’Italia allestito con 150 opere di Obey, ricordando che nei nostri musei fino ai 25 anni l’ingresso è gratuito".



In questi mesi, la presenza di Obey a Napoli si è infatti sviluppata attraverso un progetto che ha coinvolto il museo e il tessuto urbano della città. Accanto alla mostra alle Gallerie d’Italia, l’artista ha realizzato Peace is Power sulla scalinata monumentale della Chiesa di Donnaregina Nuova, nell’ambito del progetto promosso dalla Fondazione Napoli C’entro e con il coinvolgimento dei giovani del MuDD – Museo Diocesano Diffuso. In occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli, Fairey ha donato al Santo Padre, insieme ai ragazzi del MuDD, una serigrafia dell’opera, dedicata al tema della pace.



A questo intervento nel cuore del centro storico si è aggiunto il grande murale realizzato dall’artista in via Carlo Miranda 15, nel quartiere Ponticelli, un’opera pubblica che intreccia pace, consapevolezza e responsabilità individuale, sostenuta dal Comune di Napoli insieme agli sponsor La Reggia Designer Outlet, Poltrona Frau, Montana Cans e INWARD e organizzata da Wunderkammern Gallery.



La mostra OBEY: Power to the peaceful, realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con Wunderkammern Gallery, presenta oltre 150 opere, tra pezzi iconici, 15 inediti e rarità d’archivio, offrendo una lettura ampia della ricerca di Shepard Fairey attraverso lavori unici e in tiratura limitata realizzati su diversi supporti, dalla carta al legno, dalla tela all’alluminio. Il progetto è attualmente visitabile alle Gallerie d’Italia – Napoli.



Il percorso espositivo si articola attorno a quattro grandi nuclei tematici – People Power, Propaganda, Guerra e Pace, Giustizia Sociale – che restituiscono la dimensione politica, sociale e culturale della ricerca di Obey. Il suo linguaggio visivo, fortemente iconico e influenzato dalla grafica della propaganda e dalla cultura urbana, diventa uno strumento per interrogare i meccanismi della comunicazione, la costruzione del consenso, le disuguaglianze e il ruolo delle comunità come motore di cambiamento.



Al centro del progetto è la pace come scelta attiva e responsabilità condivisa, tema particolarmente significativo in un momento storico segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e profonde trasformazioni sociali. Attraverso le sue immagini, Fairey invita a riflettere sulla possibilità di costruire nuovi spazi di dialogo, solidarietà e partecipazione.



La proroga della mostra consente così alle Gallerie d’Italia – Napoli di proseguire il percorso avviato con OBEY: Power to the peaceful, confermando l’attenzione del museo verso i linguaggi della contemporaneità e verso progetti capaci di mettere in relazione arte, spazio pubblico e società.



La mostra OBEY: Power to the peaceful sarà visitabile alle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo, fino al 13 settembre.



Il museo di Napoli, insieme a quelli di Milano, Torino e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia.

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