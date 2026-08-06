Milano 9:41
53.746 +0,12%
Nasdaq 6-ago
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Dow Jones 6-ago
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Produzione industriale Italia (MoM) in giugno

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Produzione industriale Italia (MoM) in giugno
Italia, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) -1%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,3%).
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