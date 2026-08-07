Campi Flegrei, appello alle banche: stop a rate mutui e finanziamenti

(Teleborsa) - "In un momento di grande difficoltà per famiglie e imprese è fondamentale che il sistema bancario dimostri la stessa sensibilità già espressa in occasione di altre emergenze nazionali, attivando rapidamente la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti e mettendo a disposizione strumenti straordinari di sostegno per favorire la ripresa del territorio". È questo l'appello lanciato congiuntamente da Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, Vittorio Genna, presidente dell'Unione Industriali Napoli, e Matteo De Lise, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, a tutti gli istituti di credito operanti nell'area metropolitana.



Le tre istituzioni chiedono alle banche di adottare, con la massima tempestività, misure straordinarie a favore dei clienti residenti e delle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma del 31 luglio scorso, che ha interessato in particolare i comuni dei Campi Flegrei, tra cui Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto.



L'obiettivo è consentire la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, senza penalizzazioni per famiglie e aziende, offrendo al tempo stesso strumenti di sostegno finanziario in grado di garantire liquidità e continuità alle attività produttive.



Secondo Fiola, Genna e De Lise, il sistema del credito è chiamato a svolgere un ruolo decisivo nella gestione dell'emergenza, affiancando le misure già richieste al Governo per la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali. Un intervento rapido consentirebbe di alleggerire il peso economico che grava su cittadini, professionisti e imprese, evitando che le conseguenze del sisma compromettano la capacità di investimento e la tenuta occupazionale del territorio.



L'appello richiama inoltre il precedente di numerosi istituti di credito che, negli ultimi anni, hanno già attivato analoghe iniziative in occasione di terremoti, alluvioni e altri eventi calamitosi, dimostrando vicinanza concreta alle comunità colpite.



Per i presidenti dell’ente camerale, di Confindustria Napoli e dell'Odcec partenopeo, anche in questa circostanza è necessario un segnale forte di responsabilità e collaborazione tra istituzioni, sistema bancario e mondo produttivo, affinché famiglie e imprese possano affrontare l'emergenza con maggiore serenità e disporre degli strumenti necessari per una rapida ripresa economica.

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