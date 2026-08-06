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Italia, Produzione industriale (YoY) in giugno

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Italia, Produzione industriale (YoY) in giugno
Italia, Produzione industriale in giugno su base annuale (YoY) -0,6%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1%).
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