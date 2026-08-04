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Vendite dettaglio Italia (YoY) in giugno
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04 agosto 2026 - 10.10
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Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +3,1%
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