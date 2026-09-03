Milano 10:51
52.013 +0,43%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:51
10.766 +0,09%
Francoforte 10:51
25.925 +0,33%

Londra: giornata depressa per Barratt Redrow

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Barratt Redrow
Si muove verso il basso Barratt Redrow, con una flessione del 2,27%.
Condividi
```