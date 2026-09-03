Londra: calo per Barratt Redrow
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Barratt Redrow, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Barratt Redrow, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Barratt Redrow si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,951 sterline. Prima resistenza a 3,025. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,927.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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