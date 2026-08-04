OPA STAR7, delisting più vicino con offerente al 99% del capitale con obbligo di acquisto
(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros (Gruppo Banco BPM) in qualità di intermediario incaricato della raccolta delle richieste di vendita, risultano presentate richieste di vendita per complessive 676.974 azioni STAR7, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, rappresentative del 7,52% del capitale sociale e del 88,91% delle azioni residue oggetto della procedura. Alla data di pagamento, per effetto del perfezionamento della procedura, 7BidCo (società veicolo controllata da Argos Fund) verrà a detenere complessive 8.915.336 azioni STAR7, rappresentative del 99,06% del capitale.
In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale di STAR7, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta con riferimento alla totalità delle azioni residue ancora in circolazione alla data di pagamento, pari a complessive 84.416 azioni STAR7, rappresentative dello 0,94% del capitale. A esito della procedura congiunta avrà luogo la revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
```