OPA STAR7, delisting più vicino con offerente al 99% del capitale con obbligo di acquisto

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros (Gruppo Banco BPM ) in qualità di intermediario incaricato della raccolta delle richieste di vendita, risultano presentate richieste di vendita per complessive 676.974 azioni STAR7, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, rappresentative del 7,52% del capitale sociale e del 88,91% delle azioni residue oggetto della procedura. Alla data di pagamento, per effetto del perfezionamento della procedura, 7BidCo (società veicolo controllata da Argos Fund) verrà a detenere complessive 8.915.336 azioni STAR7, rappresentative del 99,06% del capitale.



In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale di STAR7, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del diritto di acquisto e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto nei confronti degli azionisti che ne facciano richiesta con riferimento alla totalità delle azioni residue ancora in circolazione alla data di pagamento, pari a complessive 84.416 azioni STAR7, rappresentative dello 0,94% del capitale. A esito della procedura congiunta avrà luogo la revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

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