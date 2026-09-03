New York: violenta contrazione per General Mills

(Teleborsa) - In forte ribasso il venditore di prodotti alimentari di marca , che mostra un -4,53%.



La tendenza ad una settimana di General Mills è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di General Mills . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, General Mills evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 39,63 USD. Primo supporto a 38,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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