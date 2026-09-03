New York: violenta contrazione per General Mills
(Teleborsa) - In forte ribasso il venditore di prodotti alimentari di marca, che mostra un -4,53%.
La tendenza ad una settimana di General Mills è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di General Mills. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, General Mills evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 39,63 USD. Primo supporto a 38,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```