New York: performance negativa per Conagra Brands

(Teleborsa) - Ribasso per Conagra Brands , che presenta una flessione del 3,46%.



La tendenza ad una settimana di Conagra Brands è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo di Conagra Brands , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,91 USD e supporto a 15,46. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 16,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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