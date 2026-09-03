New York: performance negativa per Conagra Brands
(Teleborsa) - Ribasso per Conagra Brands, che presenta una flessione del 3,46%.
La tendenza ad una settimana di Conagra Brands è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo di Conagra Brands, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 15,91 USD e supporto a 15,46. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 16,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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