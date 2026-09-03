Milano 17:29
52.220 +0,83%
Nasdaq 17:34
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Dow Jones 17:34
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Londra 17:30
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Francoforte 17:30
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USA, PMI servizi in agosto

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USA, PMI servizi in agosto
USA, PMI servizi in agosto pari a 56,5 punti, in aumento rispetto al precedente 54,6 punti (la previsione era 56,8 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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