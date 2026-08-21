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/ Unione Europea, PMI servizi in agosto
Unione Europea, PMI servizi in agosto
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21 agosto 2026 - 10.20
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Unione Europea,
PMI servizi in agosto pari a 51,7 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 51,5 punti).
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