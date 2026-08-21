Milano 10:36
52.974 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
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Londra 10:36
10.772 +0,22%
Francoforte 10:36
26.070 +0,33%

Unione Europea, PMI servizi in agosto

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Unione Europea, PMI servizi in agosto
Unione Europea, PMI servizi in agosto pari a 51,7 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 51,5 punti).
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