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PMI composito USA in agosto
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03 settembre 2026 - 15.55
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PMI composito in agosto pari a 56 punti
, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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