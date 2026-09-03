Milano 17:29
52.220 +0,83%
Nasdaq 17:33
29.487 +1,18%
Dow Jones 17:33
53.727 +1,25%
Londra 17:30
10.832 +0,70%
Francoforte 17:30
26.008 +0,65%

PMI composito USA in agosto

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PMI composito USA in agosto
USA, PMI composito in agosto pari a 56 punti, in aumento rispetto al precedente 54,5 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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