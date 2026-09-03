Milano 10:56
51.994 +0,39%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:56
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Francoforte 10:56
25.898 +0,23%

PMI servizi Unione Europea in agosto

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PMI servizi Unione Europea in agosto
Unione Europea, PMI servizi in agosto pari a 51,6 punti, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 51,7 punti).
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