Appuntamenti macroeconomici del 5 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 05/08/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 50 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,6 punti; preced. 49,4 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,6%; preced. 5,9%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 68K unità; preced. 98K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 7,17 Mln barili)
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