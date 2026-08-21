Appuntamenti macroeconomici del 21 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 21/08/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55,1 punti; preced. 54,5 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,2%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 52 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16 punti; preced. -15,9 punti)
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