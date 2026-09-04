52° Forum TEHA, De Molli: l'Europa deve essere orgogliosa

(Teleborsa) - Ha aperto oggi la 52° edizione del Forum 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive', organizzato da TEHA Group, che come ogni anno riunisce gli esponenti più importanti del mondo dell'industria e della politica. L'edizione di quest'anno si è aperta con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
, che si è concentrato sul ruolo dell'Europa a livello internazionale: "L’Unione europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi a un gruppo di Stati, adusi per secoli a combattersi l’un l’altro. I suoi successi sono indiscutibili, e per questo, talvolta, invidiati e osteggiati, al pari della sua attrattività, tuttora intensa e vitale. La sua vocazione a proiettare verso l’esterno partenariati basati sul reciproco beneficio
, iniziando da quello economico e commerciale, con diversi interlocutori, attraversa una stagione espansiva, ed è ben testimoniata dal numero di accordi di libero scambio
recentemente siglati con Stati e associazioni di Stati di ogni continente".
L'Europa è al centro anche del discorso di apertura lavori di Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di TEHA: "Il Presidente ha fornito un indirizzo potente sul cambio di paradigma
e di narrativa a favore della celebrazione di un'Europa che non deve solo guardarsi alle spalle
, subire o lamentarsi della lentezza decisionale e di ciò che non funzionano, oltre al gap di competitività rispetto agli altri partner globali, ma deve essere orgogliosamente proiettata in avanti, celebrando gli straordinari successi che ha ottenuto
e continua a ottenere".
I numeri dell'Europa confermano un ruolo importante nello scacchiere economico mondiale, come spiega De Molli: "Abiamo più di 9 mila miliardi di euro di esportazioni
, 100 mila miliardi di patrimonio nelle mani delle famiglie e delle imprese
europee e ben dieci settori industriali in cui l'Europa detiene il 50% della proprietà brevettuale tecnologica. Non mi riferisco unicamente all'innovazione digitale, ma alle tecnologie in senso ampio
: macchinari, design, motori termici, mezzi di trasporto, treni, turbine e molto altro".
L'Europa quindi deve sentirsi orgogliosa dei propri risultati, ma consapevole degli aspetti che possono essere migliorati, come conclude De Molli: "Se guardiamo ai risultati incredibili che l'Europa ha ottenuto anche come bacino democratico e inclusivo, orientato alla centralità dei cittadini
e con un sistema di welfare che tutto il mondo ci invidia
, riscopriamo un orgoglio europeo che troppo spesso è stato dimenticato".
Il Forum TEHA (storicamente noto come Forum Ambrosetti) è un vertice internazionale promosso da The European House - Ambrosetti, che riunisce leader politici, accademici ed economici per analizzare le sfide globali. L'edizione di quest'anno, la 52ª, si contraddistingue per un forte impulso sul "cambio di narrativa" ed orgoglio europeo
, focalizzandosi su competitività, difesa, transizione energetica ed alta tecnologia. Il Forum si svolge dal 4 al 6 settembre 2026 a Villa d'Este a Cernobbio.(Foto: Forum Ambrosetti)