Innovazione, forum Teha a Cernobbio: AI frontiera scientifica più trasformativa per 52,1% delle aziende

(Teleborsa) - INNOVAZIONE: FORUM TEHA A CERNOBBIO, L'AI È LA FRONTIERA SCIENTIFICA PIÙ TRASFORMATIVA PER IL 52,1% DELLE AZIENDE



L'intelligenza artificiale è considerata la frontiera scientifica destinata ad avere l'impatto più trasformativo nel prossimo futuro. Lo dichiara oltre la metà della platea di manager e imprenditori (il 52,1%) nel secondo sondaggio elettronico condotto durante la prima giornata di lavori della 52° edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” organizzato da TEHA – The European House - Ambrosetti - a Villa d’Este, Cernobbio.



Dalle risposte sulle frontiere scientifiche e tecnologiche a maggior impatto, subito dopo l’AI si posizionano le biotecnologie/scienze della vita con il 18,8% delle preferenze. Segue una coppia di settori appaiati all'8,3%: le neuroscienze e la difesa e industria militare. In coda si trovano lo spazio (4,2%), i nuovi materiali (4,2%), l'energia (2,1%).



Interrogati specificamente su quale settore sarà maggiormente stravolto dall'AI nei prossimi anni, i partecipanti indicano, in cima, la salute con il 26,9% dei voti, seguita a breve distanza dalle istituzioni finanziarie (25,0%) e dall'industria manifatturiera (21,2%). L'istruzione raccoglie il 7,7% delle preferenze e la Pubblica Amministrazione il 5,8%, mentre gli incerti ("Non so") sono il 3,9%. Chiude l'agricoltura, che registra lo 0% dei voti. Infine, il 9,6% ritiene che sia "impossibile stabilirlo, poiché l'AI non ha ancora dimostrato il suo reale potenziale di trasformazione radicale delle imprese".

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