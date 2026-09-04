Forum TEHA, De Molli: l'Europa deve essere orgogliosa

Ha aperto oggi la 52° edizione del Forum 'Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive', organizzato da TEHA Group, che come ogni anno riunisce gli esponenti più importanti del mondo dell'industria e della politica. L'edizione di quest'anno si è aperta con un, che si è concentrato sul ruolo dell'Europa a livello internazionale: "L’Unione europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi a un gruppo di Stati, adusi per secoli a combattersi l’un l’altro. I suoi successi sono indiscutibili, e per questo, talvolta, invidiati e osteggiati, al pari della sua attrattività, tuttora intensa e vitale. La sua vocazione a, iniziando da quello economico e commerciale, con diversi interlocutori, attraversa una stagione espansiva, ed è ben testimoniata dal numero direcentemente siglati con Stati e associazioni di Stati di ogni continente".L'Europa è al centro anche del discorso di apertura lavori di Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di TEHA: "Il Presidente ha fornito un indirizzoe di narrativa a favore della celebrazione di, subire o lamentarsi della lentezza decisionale e di ciò che non funzionano, oltre al gap di competitività rispetto agli altri partner globali, ma deve essere orgogliosamente proiettata in avanti, celebrando glie continua a ottenere".I numeri dell'Europa confermano un ruolo importante nello scacchiere economico mondiale, come spiega De Molli: "Abiamo più dieuropee e ben dieci settori industriali in cui l'Europa detiene il 50% della proprietà brevettuale tecnologica. Non mi riferisco unicamente all'innovazione digitale, ma alle: macchinari, design, motori termici, mezzi di trasporto, treni, turbine e molto altro".L'Europa quindi deve sentirsi orgogliosa dei propri risultati, ma consapevole degli aspetti che possono essere migliorati, come conclude De Molli: "Se guardiamo ai risultati incredibili che l'Europa ha ottenuto anche come bacino democratico e inclusivo, orientato allae con un, riscopriamo un orgoglio europeo che troppo spesso è stato dimenticato".Il Forum TEHA (storicamente noto come Forum Ambrosetti) è un vertice internazionale promosso da The European House - Ambrosetti, che riunisce leader politici, accademici ed economici per analizzare le sfide globali. L'edizione di quest'anno, la 52ª, si contraddistingue per un, focalizzandosi su competitività, difesa, transizione energetica ed alta tecnologia. Il Forum si svolge dal 4 al 6 settembre 2026 a Villa d'Este a Cernobbio.