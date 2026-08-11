Scuola, Pacifico (ANIEF): ecco cosa fare in caso di cedolini non corretti

(Teleborsa) - Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, torna a parlare di cedolini non corretti e spiega come controllare che il proprio cedolino riporti cifre corrette: “prendiamo a esempio un docente di scuola secondaria di primo grado, fascia 9-14. Cedolino luglio 2026: lo stipendio di 2.252,58 è dato dalla somma dello stipendio tabellare 1.714,28 e della indennità integrativa speciale (IIS) conglobata 538,30 e corrisponde a 1/12 dello stipendio tabellare annuale (27.030,96) della tabella del CCNL 2022-2024 per aumenti a regime dal 1° gennaio 2024; se controllate la indennità di vacanza contrattuale (IVC), la stessa deve essere 1% dello stipendio = 22,53 euro ma risulta essere di 20,22 euro (-2,31euro), voce che quindi è taroccata; la retribuzione professionale docente deve corrispondere all'aumento previsto nella tabella del CCNL 2022-2024”.



Aumenti e arretrati da agosto 2026



Mentre la voce 2 (IVC) scompare perché assorbita da aumento contrattuale e la voce 3 (RPD) aumenterà dal 1 gennaio 2027 quindi rimane invariata, la voce 1 (tabellare) deve aumentare in questo caso specifico di 92,70 euro per un totale di 1.806.98 per uno STIPENDIO di 2.345,28 (dal 1 gennaio 2027, sono +40,11 euro ovvero 2.385,39 euro mensile di stipendio - +132,10 rispetto a luglio 2026- cui sommare altre 5,30 euro a RPD), per importo di ARRETRATI di 46,35 euro × 13 mensilità 2025 + 92,70 euro × 7,5 mensilità 2026 = 1297,80 euro al netto della IVC mensile goduta nel 2025 e nel 2026 (-461,66 euro)= 836,14 euro e delle trattenute fiscali per il 2025 (23% su 2025 ovvero -67,31) =768,83 euro.



Legenda: aumenti da agosto 2026 in media del 3,8% e da gennaio 2027 del 5,9% sullo stipendio in godimento a luglio 2026 con arretrati pari al 2,2% per 13 mensilità per il 2025 e al 3,8% per 7,5 mensilità per il 2026, al netto di IVC che scompare e di aumenti RPD/CIA da gennaio 2027 e una tantum ATA 2026.



Si ricorda che gli arretrati sono visibili dall’11 agosto. Bisogna confrontare le tabelle CCNL 25/27 per sapere se corretti; possibile chiedere info a segreteria@anief.net intanto è possibile provare il simulatore.

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