Milano 10:33
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Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics
Seduta positiva per il microchip-maker italo-francese, che avanza bene dell'1,90%.
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