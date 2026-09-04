Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Composto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD in flessione dello 0,73% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8053, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8112. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8034.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)