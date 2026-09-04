Milano 10:36
51.963 -0,54%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:36
10.814 -0,16%
Francoforte 10:35
26.007 +0,02%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Composto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD in flessione dello 0,73% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,8053, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,8112. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,8034.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```