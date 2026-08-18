Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,26%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8099, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8131. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8089.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)