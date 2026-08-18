Milano 14:59
53.345 -0,45%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 14:59
10.755 +0,32%
Francoforte 14:59
26.250 -0,34%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,26%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8099, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8131. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8089.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```