Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,35%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7944, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8098. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7884.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)