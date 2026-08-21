Milano 10:21
52.934 +0,51%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
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Londra 10:21
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Francoforte 10:21
26.071 +0,34%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Composto rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,35%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7944, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8098. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7884.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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