Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Giornata difficile quella vissuta il 19 agosto per il Franco rosso crociato contro USD, che termina in ribasso a 0,7977.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7925, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,808. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7874.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)