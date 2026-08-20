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Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Giornata difficile quella vissuta il 19 agosto per il Franco rosso crociato contro USD, che termina in ribasso a 0,7977.

Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7925, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,808. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7874.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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