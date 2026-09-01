Milano 11:43
51.945 -1,27%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:43
10.707 -1,09%
Francoforte 11:43
25.936 -1,23%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8108, mentre il primo supporto è stimato a 0,805. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8166.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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