Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8108, mentre il primo supporto è stimato a 0,805. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8166.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)