Milano 12:20
53.969 +0,50%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:20
10.804 -0,27%
Francoforte 12:20
26.474 +0,54%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,27%.

Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8151, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8096. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8206.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```