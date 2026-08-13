Analisi Tecnica: CHF/USD del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,27%.
Tecnicamente, il Franco svizzero contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8151, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8096. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8206.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)