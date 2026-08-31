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Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Controllato progresso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in salita dello 0,22%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8118. Rischio di discesa fino a 0,806 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8176.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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