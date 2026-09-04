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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Discesa moderata per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 3 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.089,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25.461. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.965,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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