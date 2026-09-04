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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,95%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.942,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,95%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,95%, a quota 3.942,09 in apertura.
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