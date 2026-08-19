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Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,76% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.912,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,76% alle 05:48
Shanghai mostra un disastroso -1,76% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 3.912,55 punti.
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