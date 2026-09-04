Milano 17:35
52.100 -0,28%
Nasdaq 18:47
29.545 +0,21%
Dow Jones 18:47
53.445 -0,45%
Londra 17:35
10.831 0,00%
Francoforte 17:35
26.046 +0,17%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto 0%

Il FTSE 100 chiude a 10.831,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto 0%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto 0%, terminando le negoziazioni a 10.831,09 punti.
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