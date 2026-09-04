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Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto 0%
Il FTSE 100 chiude a 10.831,09 punti
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04 settembre 2026 - 17.43
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