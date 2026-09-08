Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 20:06
29.582 +0,13%
Dow Jones 20:06
52.907 -0,95%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,1%

Il FTSE MIB chiude a 52.177,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,1%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,1%, terminando le negoziazioni a 52.177,47 punti.
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