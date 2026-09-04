Compagnia dei Caraibi, OPA prorogata all'11 settembre. Offerente all'86,7% del capitale

(Teleborsa) - Nella quinta settimana del periodo di adesione all'OPA volontaria totalitaria su Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, sono state portate in adesione complessivamente 857.524 azioni, corrispondenti al 22,793% delle azioni oggetto dell'offerta e al 5,923% del capitale sociale. Dall'inizio dell'OPA sono state portate in adesione il 48,947% delle azioni oggetto dell'offerta e il 12,719% del capitale sociale.



L'offerente, insieme alle persone che agiscono di concerto, verrebbe a detenere complessivamente 12.557.547 azioni, rappresentative del 86,734% del capitale sociale. Trova applicazione la proroga del periodo di adesione alle ore 17:30 dell'11 settembre 2026, salvo eventuale ulteriore proroga. La data di pagamento del corrispettivo, pari a 0,40 euro per ciascuna azione portata in adesione, sarà il 17 settembre 2026.

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