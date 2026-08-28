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Haiki+, SG Holding sale al 65,10%

Documento OPA depositato in Consob

Finanza
Haiki+, SG Holding sale al 65,10%
(Teleborsa) - SG Holding ha depositato il 27 agosto 2026 presso la Consob il documento, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa sulle azioni ordinarie di Haiki+ finalizzata al delisting.

L'Offerta, ricordiamo, ha ad oggetto massime 48.067.237 azioni, rappresentanti le 45.055.998 azioni complessivamente in circolazione (il 34,90% del capitale sociale dell'Emittente emesso alla data della presente comunicazione) - dedotte le 72.422.784 azioni già di titolarità dell’Offerente (il 56,10% del capitale sociale), le 11.547.120 azioni di Sostenya Group (l’8,95% del capitale sociale) che agisce di concerto con l’Offerente e le 60.131 azioni di Neutral (lo 0,05% del capitale) anch’essa persona che agisce di concerto con l’Offerente - nonché
le massime 3.011.239 azioni di nuova emissione rivenienti dall'eventuale esercizio dei "Warrant Haiki+ 2025-2026” durante il relativo periodo di esercizio compreso tra il 5 e il 30 ottobre 2026. L’Offerente pagherà un corrispettivo di 0,90 euro, cum dividendo, per ogni azione portata in adesione all’Offerta.

Sempre in data 27 agosto, Sostenya Group, persona che agisce di concerto con l'offerente SG Holding, ha acquistato 5.914.120 azioni Haiki+, di cui 2.919.000 su Euronext Growth Milan e 2.995.120 l di fuori di una sede di negoziazione, a un prezzo non superiore al corrispettivo di offerta.

A seguito di tali acquisti, l’Offerente le risulta titolare individualmente di 72.422.784 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 56,10% del capitale sociale di Haiki+ e, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di complessive 84.030.035 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti a circa il 65,10% del capitale sociale di Haiki+.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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