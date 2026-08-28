Haiki+, SG Holding sale al 65,10%

(Teleborsa) - SG Holding ha depositato
il 27 agosto 2026 presso la Consob il documento, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria promossa
sulle azioni ordinarie di Haiki+
finalizzata al delisting.
L'Offerta, ricordiamo, ha ad oggetto massime 48.067.237 azioni
, rappresentanti le 45.055.998 azioni
complessivamente in circolazione (il 34,90% del capitale sociale dell'Emittente emesso alla data della presente comunicazione) - dedotte le 72.422.784 azioni già di titolarità dell’Offerente (il 56,10% del capitale sociale), le 11.547.120 azioni di Sostenya Group (l’8,95% del capitale sociale) che agisce di concerto con l’Offerente e le 60.131 azioni di Neutral (lo 0,05% del capitale) anch’essa persona che agisce di concerto con l’Offerente - nonché
le massime 3.011.239 azioni
di nuova emissione rivenienti dall'eventuale esercizio dei "Warrant Haiki+ 2025-2026” durante il relativo periodo di esercizio compreso tra il 5 e il 30 ottobre 2026. L’Offerente pagherà un corrispettivo di 0,90 euro, cum dividendo
, per ogni azione portata in adesione all’Offerta.
Sempre in data 27 agosto, Sostenya Group
, persona che agisce di concerto con l'offerente SG Holding, ha acquistato 5.914.120 azioni
Haiki+, di cui 2.919.000 su Euronext Growth Milan e 2.995.120 l di fuori di una sede di negoziazione, a un prezzo non superiore al corrispettivo di offerta.
A seguito di tali acquisti, l’Offerente
le risulta titolare individualmente
di 72.422.784 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 56,10%
del capitale sociale di Haiki+ e, congiuntamente
alle Persone che Agiscono di Concerto, di complessive 84.030.035 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti a circa il 65,10%
del capitale sociale di Haiki+.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)