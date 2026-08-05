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Francoforte: balza in avanti Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Bayer
Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 3,34% sui valori precedenti.
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