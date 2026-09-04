Gimlet Labs valutata 3 miliardi di dollari nel round Serie B guidato da Andreessen Horowitz

(Teleborsa) - Gimlet Labs, azienda specializzata in ricerca e sviluppo di prodotti nel campo dell'AI applicata, ha raccolto 300 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie B, portando la propria valutazione attuale a 3 miliardi di dollari e il totale dei fondi raccolti a 392 milioni. Il round è stato guidato da Andreessen Horowitz, con la partecipazione dell'importante investitore Sapphire Ventures, di nuovi investitori come M12 e Arm, e degli investitori già presenti Menlo Ventures e Factory.



"La domanda di AI sta crescendo in modo esponenziale, mentre i data center e le tecnologie basate su silicio non riescono a tenere il passo. La risposta non è semplicemente aumentare le infrastrutture, ma adottare un'architettura migliore - ha dichiarato Raghu Raghuram, Managing Partner di Andreessen Horowitz e membro del board di Gimlet Labs - Gimlet ha realizzato un nuovo tipo di cloud per l'inferenza, eterogeneo per progettazione, capace di abbinare ogni carico di lavoro alla tecnologia hardware più idonea. Integrando GPU e acceleratori progettati ad hoc in un unico sistema, Gimlet garantisce un throughput nettamente superiore, maggiore interattività e una maggiore intelligenza per ogni watt consumato. Riteniamo che questa sia la direzione verso cui si sta evolvendo l'infrastruttura per l'inferenza".



"Grazie a Gimlet, i nostri clienti sono in grado di gestire volumi enormi di token con una latenza bassissima, anche mentre i loro carichi di lavoro AI continuano a crescere sotto ogni aspetto - ha affermato Zain Asgar, co-fondatore e CEO di Gimlet Labs - Riusciamo a offrire prestazioni senza precedenti perché il software di Gimlet suddivide e orchestra in modo intelligente i carichi di lavoro su diverse tipologie di hardware, provenienti sia da produttori di chip affermati che emergenti".

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