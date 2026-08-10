Shein, rumors: IPO offerta agli investitori con valutazione inferiore a 30 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Gli advisor di Shein, colosso cinese del fast fashion, stanno presentando la società ai potenziali investitori sulla base di una valutazione inferiore a 30 miliardi di dollari. Lo ha riferito il Financial Times, citando fonti a conoscenza della questione. Questo valore si confronta con una valutazione superiore a 100 miliardi di dollari raggiunta da Shein nei round di raccolta di capitali privati nel 2022.



Secondo l'FT, pur avendo fissato internamente un obiettivo di valutazione di 30 miliardi di dollari, Shein potrebbe dover ottenere l'approvazione degli investitori già presenti nel capitale qualora decidesse di procedere con l'IPO a una valutazione inferiore.



La scorsa settimana Reuters aveva riferito che Shein punta a una valutazione compresa tra 30 e 40 miliardi di dollari per l'IPO a Hong Kong, che potrebbe essere lanciata già questo mese.

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