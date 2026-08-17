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Shein, la valutazione potrebbe ridimensionarsi fino a 25 miliardi di dollari

Finanza
Shein, la valutazione potrebbe ridimensionarsi fino a 25 miliardi di dollari
(Teleborsa) - La valutazione di Shein potrebbe subire un ulteriore ridimensionamento mentre si prepara a esordire alla Borsa di Hong Kong.

Secondo rumours riportati da Reuters, infatti, il retailer cinese dell'ultra fast fashion potrebbe puntare a una valutazione tra 25 e 28 miliardi di dollari (21,5-24,1 miliardi di euro) confermando le recenti indiscrezioni del Financial Times secondo cui gli advisor di Shein, stanno presentando la società ai potenziali investitori sulla base di una valutazione inferiore a 30 miliardi di dollari e che si confronta con una forchetta di 30-40 miliardi di dollari emersa recentemente.

Shein, che potrebbe lanciare l'Ipo entro questa settimana, per poi debuttare a Hong Kong il 28 agosto, punterebbe a collocare fino all'8% delle proprie azioni totali. Una quota che, sulla base di un valutazione di 25 miliardi di dollari, corrisponderebbe a un'offerta fino a 2 miliardi di dollari.



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