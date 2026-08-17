Stripe chiude su OpenRouter e stringe il pressing su PayPal

Il gruppo di pagamenti finalizza l'acquisto della piattaforma di routing AI per oltre 7 miliardi di dollari mentre proseguono i negoziati sull'offerta da 53 miliardi per PayPal.

(Teleborsa) - Doppia mossa per Stripe, che nel giro di poche settimane si muove sul fronte dell'intelligenza artificiale e su quello del consolidamento dei pagamenti digitali. Il gruppo fintech ha finalizzato un accordo per acquisire OpenRouter, startup che consente alle aziende di passare da un modello di intelligenza artificiale all'altro, per oltre 7 miliardi di dollari. Le trattative erano state anticipate dal Wall Street Journal il mese scorso, mentre il prezzo finale risulta inferiore di circa il 30% rispetto ai 10 miliardi inizialmente ipotizzati. Il moltiplicatore resta comunque aggressivo: la cifra vale oltre cinque volte la valutazione di 1,3 miliardi attribuita alla società tre mesi fa con un round di Serie B da 113 milioni. Stripe non ha confermato ufficialmente l'operazione, limitandosi a dichiarare di non commentare rumor o speculazioni.



Sul fronte M&A tradizionale, resta aperto il dossier più rilevante. A luglio Stripe e Advent International avevano presentato un'offerta congiunta da 60,50 dollari per azione, per un controvalore superiore a 53 miliardi, sostenuta da circa 50 miliardi di finanziamento bancario committed e pari a un premio del 28% sui prezzi di mercato. Il consiglio di amministrazione ha respinto la proposta puntando a una valorizzazione vicina ai 70 dollari per azione, ma i negoziati non si sono mai interrotti e un'intesa potrebbe materializzarsi nelle prossime settimane.



Le implicazioni di mercato non sono marginali. L'operazione sarebbe la più grande acquisizione fintech di sempre e un caso raro di società venture-backed che rileva un titolo dell'S&P 500. L'integrazione tra due dei maggiori operatori dei pagamenti online sarebbe però esposta a un severo scrutinio antitrust negli Stati Uniti e probabilmente in Europa. Sul piano delle valutazioni, l'investitore Michael Burry ha giudicato l'offerta troppo bassa, indicando un fair value vicino ai 100 dollari per azione.



Il titolo PayPal ha chiuso l'ultima seduta sul listino in euro a 52,10 (+0,79%), con capitalizzazione stimata attorno ai 52,7 miliardi di dollari. Sui listini americani il Nasdaq 100 si muove a 30.126 punti (+0,27%), mentre lo S&P 500 cede lo 0,13% a 7.775 punti.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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