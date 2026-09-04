Intesa, Gros-Pietro vede largo appoggio da azionisti: riflessi positivi come precedenti aggregazioni

Le dichiarazioni sull'assemblea per l'OPAS

(Teleborsa) - All'assemblea del 10 settembre di Intesa Sanpaolo chiamata a dare il via libera all'aumento al servizio dell'OPAS su Banca Monte dei Paschi di Siena "prevedo un largo appoggio dei nostri azionisti, Anche ii proxy advisor hanno dato il loro parere positivo". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine dei lavori del Forum di Cernobbio, secondo quanto riferisce ANSA.



Ci saranno "riflessi positivi", quelli "che abbiamo visto nelle precedenti aggregazioni". "Parliamo dell'ultima, quella su Ubi, gli azionisti di Ubi sono contentissimi di essere entrati nel nostro gruppo, ma anche i dipendenti di Ubi e anche i loro più alti dirigenti che hanno trovato posti nella nuova struttura", ha evidenziato.



Nello sfondo in cui si collocano le aggregazioni bancarie "le strategie che le imprese adottano sono funzione del teatro in cui si svolge la loro attività - ha detto Gros-Pietro - Noi stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica, che è quella digitale, nella sua sezione più avanzata che è l'intelligenza artificiale. Gli investimenti sono enormi, sono investimenti soprattutto in campo di personale. Noi abbiamo assunto più di 5 mila giovani negli ultimi pochi anni".



"Quindi le economie di scala sono enormi, investimenti che sono commisurati non al numero di clienti e al fatturato, ma alla qualità del sistema - ha aggiunto - Se tu sei grande puoi fare l'investimento, se non sei grande, se non hai abbastanza clienti, non lo puoi sostenere. Ecco, questo è il movimento: è la radice del movimento che sta avvenendo in tutta l'industria finanziaria mondiale".



Il presidente di Intesa Sanpaolo ha anche rassicurato sui timori degli enti locali toscani che, con l'OPAS di Ca' de Sass, MPS possa perdere

autonomia, marchio e sede: "Non succede questo. Se guardiamo alla nostra storia recente, e andiamo a vedere l'atteggiamento degli azionisti che erano soci di banche esterne al gruppo, adesso sono tutti contentissimi" di far parte di Intesa Sanpaolo. I soci entrati in questi anni nel capitale di Intesa Sanpaolo, "hanno dividendi migliori e soprattutto hanno una visione molto più positiva del loro futuro", ha sottolineato.



A una domanda sulla potenziale nuova tassazione dei cosiddetti extraprofitti, ha fatto notare che di accordi in relazione agli extraprofitti "ne abbiamo già fatti più di uno". "È evidente - ha spiegato - che un grande operatore finanziario è anche sensibile ai bisogni esterni, perché se il paese non va bene non vanno bene neanche le banche, ma vale anche il contrario, se le banche sono troppo indebolite il paese poi viene a mancare un sostegno propulsivo importante".

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