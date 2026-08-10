Intesa Sanpaolo, acquistate 8,57 milioni di azioni proprie nella prima settimana di agosto

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 al 7 agosto 2026, complessivamente 8.570.435 azioni proprie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,8130 euro per azione e per un controvalore complessivo di 58.390.510,15 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento avviato il 6 luglio 2026.



Al 7 agosto 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 133.416.165 azioni, pari a circa lo 0,75% del capitale sociale, per un controvalore totale di 847.789.173,48 euro.



A Milano, oggi, composto rialzo per Intesa Sanpaolo , che archivia la sessione con un guadagno dello 0,50%.









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