L'ESMA firma un Memorandum d'Intesa con il Securities and Exchange Board of India

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Securities and Exchange Board of India (SEBI) per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni in merito al riconoscimento delle controparti centrali (CCP) stabilite in India e soggette alla vigilanza del SEBI.



Dopo la firma di un MoU tra l'ESMA e la Reserve Bank of India (RBI) all'inizio di quest'anno, questo accordo rappresenta un ulteriore passo significativo verso il ripristino dell'accesso alle CCP indiane per i membri compensatori dell'UE e giunge al termine di oltre due anni di costante interlocuzione tra l'ESMA e le autorità indiane.



Il MoU consentirà alle CCP stabilite in India e vigilate dal SEBI di presentare nuovamente domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento EMIR. Si tratta di un requisito fondamentale previsto dal regolamento europeo per il riconoscimento da parte dell'ESMA delle CCP di paesi terzi.



(Foto: ESMA)

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