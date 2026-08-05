Piano Mattei, MIT: Italia e Tanzania rafforzano la cooperazione ferroviaria

(Teleborsa) - Italia e Tanzania rafforzano la collaborazione nel settore delle infrastrutture ferroviarie attraverso la condivisione di competenze, tecnologia e capacità progettuale per sviluppare un sistema di mobilità moderno, sicuro ed efficiente.



È questo l’obiettivo del Memorandum d’Intesa firmato tra FS Engineering, ITS e Tanzania Railways Corporation (TRC), alla presenza del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e del Ministro dei Trasporti della Repubblica Unita di Tanzania Makame Mnyaa Mbarawa.



L’accordo consolida un rapporto di cooperazione stabile e di lungo periodo, fondato sulla valorizzazione delle competenze tecniche e industriali dei due Paesi e su un modello di partenariato capace di generare sviluppo e benefici reciproci.



Il Memorandum prevede supporto tecnico alle infrastrutture ferroviarie tanzaniane, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alla sicurezza e al monitoraggio delle opere, alla formazione specialistica, alla creazione di una società di ingegneria controllata da TRC e alla preparazione di future richieste di finanziamento internazionale.



L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Tanzania e conferma il ruolo strategico del settore ferroviario per la crescita economica, commerciale e industriale del Paese. L’Italia mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, innovazione e capacità progettuale, promuovendo un modello di collaborazione fondato su investimenti, formazione e trasferimento di competenze, in linea con lo spirito del Piano Mattei.



L’accordo potrà inoltre favorire il coinvolgimento del Sistema Italia nei futuri sviluppi della Standard Gauge Railway (SGR), inclusi i collegamenti verso l’Uganda, rafforzando la presenza italiana in un settore strategico per la connettività e lo sviluppo dell’Africa orientale.



La firma del Memorandum conferma la volontà di Italia e Tanzania di collaborare sulle infrastrutture del futuro, rafforzando un legame orientato alla crescita economica, alla connettività regionale e allo sviluppo sostenibile.

Condividi

```