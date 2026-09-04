Lettura rialzista per Capgemini
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Effervescente la società attiva nella fornitura di servizi IT, tra i componenti del CAC40, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,66%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Capgemini presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 110 Euro, con stop loss impostato a quota 102,3 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```