Capgemini, accordo definitivo con ITC Federal per la cessione di Capgemini Government Solutions

(Teleborsa) - Capgemini ha raggiunto un accordo con ITC Federal, fornitore statunitense di soluzioni IT e servizi aziendali per le forze dell'ordine federali, le agenzie di sicurezza nazionale e di difesa, per la cessione di Capgemini Government Solutions, la propria controllata che collabora con il governo federale degli Stati Uniti.



L'operazione dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.



Secondo quanto riportato all'inizio di quest'anno, in occasione dell'annuncio dell'avvio del processo di dismissione, Capgemini Government Solutions ha rappresentato lo 0,4% del fatturato globale del Gruppo nel 2025 e meno del 2% del proprio giro d'affari negli Stati Uniti.

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