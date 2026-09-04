Londra: perdite consistenti per Experian

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,91% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Experian . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,86 sterline. Primo supporto visto a 27,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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