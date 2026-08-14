Milano 12:08
53.746 +0,10%
Nasdaq 13-ago
30.085 0,00%
Dow Jones 13-ago
53.840 +0,13%
Londra 12:08
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Francoforte 12:08
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Vola a Londra Experian

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Londra Experian
Rialzo per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,95%.
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