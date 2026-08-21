Londra: si concentrano le vendite su Experian

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che presenta una flessione del 2,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Experian rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Experian sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,31 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 28,87. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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