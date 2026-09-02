Londra: in calo Experian
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che passa di mano con un calo del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Experian. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,37 sterline. Primo supporto visto a 28,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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